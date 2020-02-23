https://static.news.ru/photo/44cf9110-5635-11ea-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Мордовии погиб 22-летний молодой человек, катавшийся на фаркопе легковушки. Трагедия произошла в Ковылкино.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 20-летний водитель ВАЗ-21093 перевозил приятеля, который стоял на креплении для прицепа. При движении «зацепер» не смог удержаться и упал на дорогу. Он скончался на месте от полученных травм.

Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, но его быстро задержали. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал о страшной аварии в Забайкалье. Там автобус с пассажирами слетел с трассы в районе станции Куэнга. Он направлялся из Читы в Сретенск. В салоне рейсового автобуса находился 41 человек. В результате ДТП погибли 19 человек, пострадали — 22, при этом четверо из них самостоятельно покинули место происшествия.