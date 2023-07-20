Житель Кузбасса самостоятельно обнаружил у себя рак груди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске врачи спасли 62-летнего жителя Кузбасса, который самостоятельно обнаружил у себя онкологическое заболевание, сообщили «Сиб.фм» в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина. По информации пресс-службы, мужчина с диагнозом «рак груди» получил в клинике в Новосибирске 25 сеансов лучевой терапии и с благополучным прогнозом был выписан домой.

Как сообщили в пресс-службе, рак молочных желез у мужчин встречается крайне редко, примерно 1 случай на 150 таких диагнозов у женщин. На изменения в груди пациент обратил внимание в 2020 году, нащупав уплотнение размером с горошину. Образование постепенно увеличивалось и к 2022 году превратилось в злокачественную опухоль левой грудной железы 3-й стадии.

В Кемерове пациента прооперировали, однако у него были выявлены 11 метастаз в пяти лимфоузлах, поэтому мужчине потребовалась срочная лучевая терапия. Из-за патологии сердца больного местные медики не решились провести курс, и тогда мужчина обратился за помощью к новосибирским специалистам..

Мужчина успешно перенес 25 сеансов лучевой терапии и выписан с хорошим прогнозом по онкологическому заболеванию и без осложнений со стороны сердца, — рассказала врач-радиотерапевт НМИЦ Татьяна Воробьева.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что ношение бюстгальтера любой модели и качества не вызывает рак груди. Она объяснила, что нужно носить удобное нижнее белье, которое также помогает поддерживать гигиену.