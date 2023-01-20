Житель кубанской станицы задушил и сжег пожилую мачеху

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя кубанской станицы Воронежской обвинили в том, что он убил и сжег свою 72-летнюю мачеху, сообщает Следственное управление СК РФ Кубани. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 72-летней мачехи (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — сообщили в СК.

По версии следствия, обвиняемый пришел к своей мачехе домой в ночь на 19 января. По словам фигуранта уголовного дела, они поссорились. После этого, как считают следователи, мужчина задушил мачеху, а после поджег дом и ушел.

Увидев возгорание, соседи женщины вызвали пожарных. В региональном управлении СК уточнили, что в отношении задержанного будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

В селе Урульга Карымского района ранее обнаружили расчлененный труп 40-летнего мужчины. По данным ведомства, тело нашли в выгребной яме. В убийстве заподозрили знакомого жертвы, с которым тот накануне распивал спиртные напитки. Подозреваемого уже заключили под стражу в изолятор временного содержания, а по изъятым у него вещам будут проведены судебные экспертизы.