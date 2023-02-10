Жильцам разрушенного дома в Новосибирске предоставят новые квартиры Губернатор Новосибирской области Травников пообещал жильцам разрушенного дома новые квартиры

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

В Новосибирске жильцам разрушенного взрывом газа пятиэтажного дома выделят новые квартиры для постоянного проживания, пообещал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он рассказал Lenta.ru, что все необходимые документы будут подготовлены в течение следующей недели.

В течение следующей недели будут подготовлены необходимые документы и этот дом будет внесен в региональную программу расселения аварийного жилья. Средства будут выделены из резервного фонда Новосибирской области в связи с чрезвычайной ситуацией, — пояснил губернатор.

Травников уточнил, что каждая семья сможет самостоятельно решить, хочет ли она получить новую квартиру за счет областного бюджета или равноценную компенсацию. В мэрии Новосибирска пояснили, что приобретение квартир начнется уже сейчас, до официального заключения экспертов. По предварительным проверкам, разрушенный дом не подлежит восстановлению.

Мэр города Анатолий Локоть пояснил, что семьи, оставшиеся без жилья, обеспечили временными квартирами. Некоторые предпочли остаться у родственников. Жители уцелевших подъездов также обращаются с просьбой забрать личные вещи.

Просто так зайти в дом нельзя — конструкция в тяжелом состоянии, это можно сделать только в сопровождении сотрудников МЧС. Мы приняли решение разрешить забрать из квартиры то, что можно унести в руках: документы, ценности. Но нельзя передвигать мебель, это может привести к обрушению, — уточнил Локоть.

Ранее стало известно, что число погибших в результате обрушения дома в Новосибирске возросло до 13 человек, еще 22 человека пострадали. Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд заключил под стражу сотрудников компании «Межрегионгаз Сервис» из Омской области Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которые являются фигурантами.