Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 18:38

Жесткая авария с машиной Госавтоинспекции попала на видео

Видеорегистратор снял момент ДТП с машиной Госавтоинспекции в Приморье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Видеорегистратор снял момент жесткой аварии машины Госавтоинспекции во время погони за нарушителем в Приморье, передает НТВ. На опубликованных кадрах можно увидеть, как после первого удара автомобиль отлетел на встречную полосу движения и столкнулся еще с двумя легковыми машинами. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских.

До этого стало известно, что авария с участием легковых автомобилей произошла в Ковровском районе Владимирской области. Жертвами ДТП стали четверо, а один человек получил ранения. В УМВД России по региону сообщили, что несколько машин загорелись после столкновения.

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что после серьезного ДТП в Нерюнгринском районе Якутии погибли 13 человек, пострадали еще 20 вахтовиков. Из них 10 были госпитализированы, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек получили амбулаторную помощь. Им были поставлены диагнозы, не требующие срочной госпитализации, преимущественно ушибы и ссадины.

видео
аварии
Госавтоинспекция
Приморье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разлагающийся труп прибило к берегам «острова Удачи»
Судьбоносная битва у Юнаковки: ВСУ готовит новое вторжение в Россию?
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Ливень обрушил второй мост в Подмосковье за день
В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
Раскрыты самые эффективные методы борьбы с украинскими БПЛА
Прокуроры проконтролируют восстановление смытых ливнем мостов под Москвой
Пенсионер погиб при взрыве газа в российском городе
Украина терроризирует аэропорты Москвы: новости 21 июля, задержки
Взрыв в псковской многоэтажке обернулся уголовным делом
Педофил на концерте «КиШ» и выкидыш в отеле: дикие ЧП за день
Военэксперт объяснил, почему Украина всеми силами держится за Запорожье
Генсек НАТО сказал Европе, где ей стоит закупать оружие для Украины
Вопросы для игры «Правда или действие»: интересные и каверзные
Отдохнувшие на популярном курорте массово жалуются на странную болезнь
Британия расширила санкции против так называемого теневого флота России
«Деньги уходят»: Володин озвучил поручение по военной форме
На Западе увидели признаки надвигающейся на Зеленского катастрофы
Песни Сердючки стали причиной штрафа для директора заведения в Киеве
Израиль увидел опасность в сотрудничестве России с одной страной
Дальше
Самое популярное
Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.