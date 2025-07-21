Жесткая авария с машиной Госавтоинспекции попала на видео

Видеорегистратор снял момент жесткой аварии машины Госавтоинспекции во время погони за нарушителем в Приморье, передает НТВ. На опубликованных кадрах можно увидеть, как после первого удара автомобиль отлетел на встречную полосу движения и столкнулся еще с двумя легковыми машинами. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских.

До этого стало известно, что авария с участием легковых автомобилей произошла в Ковровском районе Владимирской области. Жертвами ДТП стали четверо, а один человек получил ранения. В УМВД России по региону сообщили, что несколько машин загорелись после столкновения.

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что после серьезного ДТП в Нерюнгринском районе Якутии погибли 13 человек, пострадали еще 20 вахтовиков. Из них 10 были госпитализированы, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек получили амбулаторную помощь. Им были поставлены диагнозы, не требующие срочной госпитализации, преимущественно ушибы и ссадины.