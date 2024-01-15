Женщине не дали вывезти яйцеклетки из России Mash: женщине не дали вывезти в Грузию пробирки с образцами яйцеклеток

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что во Владикавказе при попытке вылететь в Грузию задержали женщину, у которой при себе были семь пробирок по 0,5 мл с образцами яйцеклеток. По данным канала, женщина планировала использовать их для проведения ЭКО в тбилисской клинике Silk Medical. С ее слов, в клинике заверили, что перевоз такого груза легален, но не отметили, что для этого необходимо получить сопроводительные документы от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

По данным Mash, ущерб от контрабанды оценивается в 2,5 млн рублей. Ей грозит возбуждение дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов». Максимальный срок за это преступление составляет семь лет лишения свободы.

В июле в Ростовской области было завершено расследование уголовного дела против пяти человек, которые обвиняются в похищениях и торговле детьми. Обвиняемые под видом работников органов опеки отбирали малолетних детей у семей, находящихся в трудной материальной ситуации, преимущественно цыганских, и продавали их «новым родителям». Так, обвиняемые похитили 10-месячного мальчика у жительницы поселка Углеродский и еще двух мальчиков трех и семи лет у матери из поселка Тополевый. По версии следствия, впоследствии фигуранты продали похищенных детей в другие цыганские семьи.