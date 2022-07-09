Желтый уровень терроропасности продлили в Курской области до 23 июля Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 23 июля

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что желтый уровень террористической опасности в регионе продлевается до 23 июля. Он написал в своем Telegram-канале, что обстановка на границе с Украиной по-прежнему остается напряженной.

Уважаемые куряне! Ситуация на границе остается напряжённой. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 23 июля, — написал Роман Старовойт.

Роман Старовойт добавил, что призывает всех жителей быть бдительными, сразу же сообщать обо всех подозрительных людях, оставленных без присмотра предметах и любых замеченных беспилотниках. Он отметил, что в случае обнаружения этого нужно сразу же звонить по единому номеру 112.

Ранее стало известно, что сразу два пограничных пункта в Курской области были атакованы с помощью квадрокоптеров. По предварительной информации, дроны сбросили два взрывных устройства. Одно упало на пункт в селе Гордеевка, в 3 км от госграницы, второе — в селе Елизаветовка, в 1 км от госграницы. Оба сброса были зафиксированы 6 июля примерно в 12:30.