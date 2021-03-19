Землю в Крыму смогут купить только россияне

https://static.news.ru/photo/69eb6316-42f3-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton_Astrey/ twitter.com/Global Look Press

Землю в Крыму разрешили покупать и продавать только гражданам России. Иностранцам, лицам без гражданства и иностранным компаниям это теперь запрещено.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступил в силу 20 марта и запрещает владеть землёй в 19 из 25 районов полуострова, напомнил РБК.

Так, иностранцы не смогут купить участок в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке. Также запрет распространяется на 12 муниципальных образований Севастополя. Так, в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах купить землю смогут тоже только россияне.

По закону иностранный гражданин в течение 12 месяцев с момента возникновения права собственности обязан передать права на землю. Если этого не произойдёт, имущество принудительно выставят на продажу по решению суда. Деньги либо вернут бывшему владельцу, либо отдадут в собственность властей с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определённой судом.

Ранее NEWS.ru писал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма. По словам дипломата, для этого необходимо решить две задачи. Первая — возврат Крыма в топ перечня вопросов международной повестки дня. Вторая задача — систематизация всех усилий, от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволит убрать проблемы в системном давлении на Москву.