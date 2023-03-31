Снежный армагеддон под Ростовом: как прошла ночь на трассе «Дон»

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Пробка на трассе М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы

В Ростовской области уже почти сутки идет сильный снегопад. Из-за него встала трасса М-4 «Дон». Спасатели перекрыли 75-километровый участок дороги, водители оказались в буквальном смысле в снежном плену. Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что к аварийным ситуациям на сетях привели сильный ветер и мокрый снег. Непогода и ее последствия затронули 11 городов и районов области.

Всю ночь на трассе шли спасательные работы. Чтобы исправить ситуацию, спасатели демонтировали пять барьерных ограждений, благодаря чему некоторые водители смогли все же выехать из затора самостоятельно. К утру затор удалось сократить до 30 км.

В региональном МЧС сообщили, что на трассе развёрнуто 7 мобильных и 8 стационарных пункта обогрева и питания. Подготовлены 7 пунктов временного размещения, в которых сейчас находятся 147 человек, в том числе 34 ребенка.

О том, как прошла ночь на заблокированной трассе, — в фотоматериале NEWS.ru.