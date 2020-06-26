Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Зеленодольске нашли вандалов, разбивших бюст Героя СССР Халила Хайруллина, пишет inkazan.ru. Ими оказались двое детей — 8 и 9 лет. Они играли рядом с памятником, раскачивали его, а потом решили на него залезть. В процессе монумент упал и разбился, а юные вандалы сбежали. Родители детей уже получили протокол об административном нарушении.
Башкирия
В селе Иглино одному из организаторов голодовки обманутых дольщиков суд присудил 20 часов исправительных работ, пишет mkset.ru. Однако, по словам мужчины, акция так и не состоялась — полиция прибыла на место их сбора и составила протокол с ультиматумом. Организатор должен взять всю вину на себя, либо сотрудники составят акты на всех участников, в том числе и на многодетных матерей.
Нижегородская область
Власти Бора написали жалобу в полицию на незаконную установку статуи Иосифа Сталина, пишет newsnn.ru. 24 июня прошло торжественное открытие монумента, его организатором, предположительно, выступило НРО партии КПРФ. Однако в администрации Бора уверены, что установка и открытие памятника состоялись без их разрешения.
Удмуртия
Медбрат психиатрической лечебницы Удмуртии в судебном порядке обжаловал выговор, который ему объявило руководство медучреждения, пишет udm-info.ru. Мужчину обвинили в распространении личной информации. Он якобы записывал разговоры персонала и давал слушать их пациентам, что негативно сказывалось на здоровье последних. Суд оценил ущерб, нанесенный сотруднику учреждением, в 1000 рублей.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону арбитражный суд рассматривает иск к региональному Росимуществу, пишет rostovgazeta.ru. Прокуратура обвиняет ведомство в незаконной передаче парковой территории частному лицу. На 18,5 га рощи предприниматель планирует возвести парковку.
Приморье
На одной из затопленных улиц Владивостока молодой человек устроил настоящее шоу на аквабайке, пишет vostokmedia.com. Очевидцы засняли, как он выводит круги по мутной воде. Ранее на город обрушилась водная стихий — некоторые улицы затопило настолько, что припаркованные автомобили полностью накрыло водой.
Омская область
Graeme Hendry/moodboard/Global Look Press
Омские водители стали чаще пристегиваться. Как пишет gorod55.ru, на вопрос «Вы пристегиваетесь ремнями безопасности?» 64% омичей ответили положительно, что на 14% больше, чем показывало исследование, проведенное 10 лет назад. Также 16% водителей в Омске выбрали вариант «Почти всегда», а 4% предпочли ответ «Иногда».
Оренбургская область
В Тюльганском районе оренбургской области глава поселения подделала подписи депутатов, чтобы получать премию. Как пишет 56orb.ru, женщина сделала это после того, как ей отказались поднимать зарплату. Тогда она подделала бумаги и целый год незаконно получала по 10 тысяч рублей ежемесячно. Теперь ей грозит уголовное наказание.
Карелия
Президент России Владимир Путин намерен посетить Карелию. Как сообщает karelinform.ru, он хочет приехать на открытие музея Карельского фронта в Беломорске, которое пройдет в сентябре. Музей создается по решению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.
Тюменская область
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тюменский депутат из «Единой России» Александр Захаров предложил зачистить дороги от «инвалидов, побирушек и нищих». Как сообщает nashgorod.ru, депутат считает, что они портят облик красивого города. Он также отметил, что «если бы приехал президент, всё бы здесь было чисто».
Хабаровский край
В Хабаровском крае амурский тигр напал на посёлок Золотой. Как сообщает transsibinfo.com, хищник растерзал собаку, никто из людей не пострадал. В прошлом году в этом же населенном пункте тигр загрыз корову, после чего местный житель его застрелил.
Ставропольский край
Группу пенсионеров из Ставрополья приравняли к террористам. Как пишет newstracker.ru, пожилые люди исповедуют веру Свидетелей Иеговы — эту организацию в РФ признали экстремистской в 2017 году. Отмечается, что в списке террористов оказалась 79-летняя учительница из Невинномысска и ее друзья.
Челябинская область
В Юрюзани Челябинской области массово уволились водители маршруток. Как сообщает kursdela.biz, они хотят встать на учёт в центр занятости и получать увеличившиеся из-за пандемии коронавируса пособия по безработице. В результате этого в городе почти полностью остановился общественный транспорт.
ХМАО
В Сургуте во время эпидемии работу продолжали кафе и сауны. Они закрылись только после вмешательства администрации города, сообщает muksun.fm. На данный момент полиции собрала достаточно доказательств для закрытия, однако, решение по вопросу будет принимать суд. Владельцам магазинов и кафе грозит штраф, либо остановка работы на 90 дней.
Волгоградская область
Волгоградский фермер на тракторе едва не подорвался на боеприпасах времен ВОВ, сообщает novostivolgograda.ru. Порядка 30 боеприпасов обнаружил местный фермер, когда проводил опашку поля на тракторе. Сапёры вывезли опасную находку на полигон, где уничтожили боеприпасы путем подрыва накладным зарядом.
Свердловская область
В Екатеринбурге СК проверит школу после сообщения о травле одного из учеников, сообщает tagilcity.ru. На данный момент выясняются обстоятельства ситуации. Ранее родительница отказалась платить школьные «поборы», после чего к её сыну резко ухудшилось отношение в школе. Со слов матери, доходило даже до физического насилия со стороны учителей.
Ленинградская область
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Инспектора дорожного надзора ГИБДД в Петербурге задержали за взятку, сообщает newia.ru. Правоохранители задержали также сотрудника фирмы, давшего взятку. Против сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело. В МВД назначили служебную проверку, по итогам которой правоохранителя могут уволить из органов.
Хакасия
Правительство Хакасии приняло постановление, по которому Абакан лишен субсидий из республиканского бюджета на компенсацию проезда ветеранам, инвалидам и пенсионерам в общественном транспорте по городским маршрутам.
Теперь льготникам придется на остановках дожидаться муниципальных автобусов, поскольку частники возить со скидкой их больше не будут, сообщает newkhakasiya.online.
Новосибирская область
В Искитимском районе сибиряк пытался помыть в реке машину и утопил ее, сообщает atas.info. ЧП произошло в реке Выдриха. Житель села Гусельниково приехал на берег, чтобы помыть свой автомобиль ВАЗ-21099. Однако машина скатилась в воду и отплыла достаточно далеко от берега. На помощь попавшему в беду односельчанину пришел местный тракторист. Он вытащил автомобиль на сушу.