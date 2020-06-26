Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Зеленодольске нашли вандалов, разбивших бюст Героя СССР Халила Хайруллина, пишет inkazan.ru . Ими оказались двое детей — 8 и 9 лет. Они играли рядом с памятником, раскачивали его, а потом решили на него залезть. В процессе монумент упал и разбился, а юные вандалы сбежали. Родители детей уже получили протокол об административном нарушении.

Башкирия

В селе Иглино одному из организаторов голодовки обманутых дольщиков суд присудил 20 часов исправительных работ, пишет mkset.ru . Однако, по словам мужчины, акция так и не состоялась — полиция прибыла на место их сбора и составила протокол с ультиматумом. Организатор должен взять всю вину на себя, либо сотрудники составят акты на всех участников, в том числе и на многодетных матерей.

Нижегородская область

Власти Бора написали жалобу в полицию на незаконную установку статуи Иосифа Сталина, пишет newsnn.ru . 24 июня прошло торжественное открытие монумента, его организатором, предположительно, выступило НРО партии КПРФ. Однако в администрации Бора уверены, что установка и открытие памятника состоялись без их разрешения.

Удмуртия

Медбрат психиатрической лечебницы Удмуртии в судебном порядке обжаловал выговор, который ему объявило руководство медучреждения, пишет udm-info.ru . Мужчину обвинили в распространении личной информации. Он якобы записывал разговоры персонала и давал слушать их пациентам, что негативно сказывалось на здоровье последних. Суд оценил ущерб, нанесенный сотруднику учреждением, в 1000 рублей.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону арбитражный суд рассматривает иск к региональному Росимуществу, пишет rostovgazeta.ru . Прокуратура обвиняет ведомство в незаконной передаче парковой территории частному лицу. На 18,5 га рощи предприниматель планирует возвести парковку.

Приморье

На одной из затопленных улиц Владивостока молодой человек устроил настоящее шоу на аквабайке, пишет vostokmedia.com . Очевидцы засняли, как он выводит круги по мутной воде. Ранее на город обрушилась водная стихий — некоторые улицы затопило настолько, что припаркованные автомобили полностью накрыло водой.

Омская область

Graeme Hendry/moodboard/Global Look Press

Омские водители стали чаще пристегиваться. Как пишет gorod55.ru , на вопрос «Вы пристегиваетесь ремнями безопасности?» 64% омичей ответили положительно, что на 14% больше, чем показывало исследование, проведенное 10 лет назад. Также 16% водителей в Омске выбрали вариант «Почти всегда», а 4% предпочли ответ «Иногда».

Оренбургская область

В Тюльганском районе оренбургской области глава поселения подделала подписи депутатов, чтобы получать премию. Как пишет 56orb.ru , женщина сделала это после того, как ей отказались поднимать зарплату. Тогда она подделала бумаги и целый год незаконно получала по 10 тысяч рублей ежемесячно. Теперь ей грозит уголовное наказание.

Карелия

Президент России Владимир Путин намерен посетить Карелию. Как сообщает karelinform.ru , он хочет приехать на открытие музея Карельского фронта в Беломорске, которое пройдет в сентябре. Музей создается по решению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.

Тюменская область

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменский депутат из «Единой России» Александр Захаров предложил зачистить дороги от «инвалидов, побирушек и нищих». Как сообщает nashgorod.ru , депутат считает, что они портят облик красивого города. Он также отметил, что «если бы приехал президент, всё бы здесь было чисто».

Хабаровский край

В Хабаровском крае амурский тигр напал на посёлок Золотой. Как сообщает transsibinfo.com , хищник растерзал собаку, никто из людей не пострадал. В прошлом году в этом же населенном пункте тигр загрыз корову, после чего местный житель его застрелил.

Ставропольский край

Группу пенсионеров из Ставрополья приравняли к террористам. Как пишет newstracker.ru , пожилые люди исповедуют веру Свидетелей Иеговы — эту организацию в РФ признали экстремистской в 2017 году. Отмечается, что в списке террористов оказалась 79-летняя учительница из Невинномысска и ее друзья.

Челябинская область

В Юрюзани Челябинской области массово уволились водители маршруток. Как сообщает kursdela.biz , они хотят встать на учёт в центр занятости и получать увеличившиеся из-за пандемии коронавируса пособия по безработице. В результате этого в городе почти полностью остановился общественный транспорт.

ХМАО

В Сургуте во время эпидемии работу продолжали кафе и сауны. Они закрылись только после вмешательства администрации города, сообщает muksun.fm . На данный момент полиции собрала достаточно доказательств для закрытия, однако, решение по вопросу будет принимать суд. Владельцам магазинов и кафе грозит штраф, либо остановка работы на 90 дней.

Волгоградская область

Волгоградский фермер на тракторе едва не подорвался на боеприпасах времен ВОВ, сообщает novostivolgograda.ru . Порядка 30 боеприпасов обнаружил местный фермер, когда проводил опашку поля на тракторе. Сапёры вывезли опасную находку на полигон, где уничтожили боеприпасы путем подрыва накладным зарядом.

Свердловская область

В Екатеринбурге СК проверит школу после сообщения о травле одного из учеников, сообщает tagilcity.ru . На данный момент выясняются обстоятельства ситуации. Ранее родительница отказалась платить школьные «поборы», после чего к её сыну резко ухудшилось отношение в школе. Со слов матери, доходило даже до физического насилия со стороны учителей.

Ленинградская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инспектора дорожного надзора ГИБДД в Петербурге задержали за взятку, сообщает newia.ru . Правоохранители задержали также сотрудника фирмы, давшего взятку. Против сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело. В МВД назначили служебную проверку, по итогам которой правоохранителя могут уволить из органов.

Хакасия

Правительство Хакасии приняло постановление, по которому Абакан лишен субсидий из республиканского бюджета на компенсацию проезда ветеранам, инвалидам и пенсионерам в общественном транспорте по городским маршрутам.

Теперь льготникам придется на остановках дожидаться муниципальных автобусов, поскольку частники возить со скидкой их больше не будут, сообщает newkhakasiya.online .

Новосибирская область