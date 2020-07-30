Защита экс-консула Сейшел пожаловалась в СКР на следователя

https://static.news.ru/photo/cdc09cb0-d251-11ea-9dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита экс-консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с требованием привлечь к уголовной ответственности следователя главка МВД по Свердловской области, который ведёт дело бывшего консула.

По мнению адвоката Марии Кириловой действия следователя подпадают под статьи УК о превышении должностных полномочий и злостном неисполнении судебного решения.

Юрист пояснила, что претензии к силовику возникли в связи с обыском, который был проведён в квартире Вожагова. Суд признал его незаконным, но имущество, которые было изъято, до сих пор не возвращено экс-консулу.

Кирилова добавила, что сначала жаловалась на следователя его непосредственному руководству, но реакции не последовало. В связи с этим было принято решение обратиться к главе СКР.

Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых пояснил «КП-Урал», что сотрудники оперативных служб свердловского гарнизона полиции, в том числе главного следуправления не принимали участия ни в каких обысках. Поэтому обвинения в их адрес необоснованны. Он также добавил, что решение суда о незаконности обыска у экс-консула будет оспорено.

Вожагов возглавлял консульство Сейшельских островов с 2009 года. В 2017- его отстранили от должности. Экс-консул обвиняется в незаконном выводе за рубеж €1,4 млн. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал следователей работать грамотно, безукоризненно и своевременно исправлять допущенные ошибки. Он подчеркнул важность доверия общества и граждан к следствию, а не отдельные показатели статистики.