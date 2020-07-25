Путин заявил, что следователи должны работать грамотно и безукоризненно

https://static.news.ru/photo/496138ae-cdf5-11ea-ab6b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов следственных органов РФ заявил, что следователи должны работать грамотно и безукоризненно, а также своевременно исправлять допущенные ошибки.

Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам всё же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, — привели слова российского лидера в РИА Новости.

Он подчеркнул важность доверия общества и граждан к следствию, а не отдельные показатели статистики.

Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования или лживого оговора, — пояснил президент России.

Владимир Путин поблагодарил сотрудников и ветеранов за службу, защиту населения и за их значительный вклад в борьбу с преступностью.

Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной профессиональной основой следователя. Эти лучшие исторические традиции достойно продолжают сегодня сотрудники Следственного комитета России, следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, — привели слова российского президента в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Руслан Миниахметов уволился из ведомства после обращения председателя СК РФ Александра Бастрыкина к генеральному прокурору. ФСБ задержала Миниахметова 3 июля 2020 года за получение взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что следствие подозревает сотрудника СК в незаконном вознаграждении от банкиров, которые обвинялись в хищениях.