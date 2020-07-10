Записаться к врачам москвичи смогут через мобильное приложение

https://static.news.ru/photo/1f8c1832-c28d-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна жителям столицы в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». В ней можно ознакомиться с протоколами осмотров, результатами лабораторных исследований, выписками из стационаров, а также записаться на приём к врачу и настроить уведомления, чтобы не забыть о визите. С гаджета можно также вносить данные в «Дневник здоровья», сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Москвичи могут ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами КТ, МРТ, флюорографии с 2020 года, выписками из стационаров с 2019 года и с данными прививочной карты ребёнка, — цитирует mos.ru Ракову.

В разделе «Дневник здоровья» также предусмотрена возможность автоматической загрузки с гаджетов данных о пульсе, давлении, температуре тела, уровне кислорода и сахара в крови. Эти данные с согласия пациента могут быть доступны врачу в режиме реального времени. Разработчики утверждают, что вся персональная информация и данные пациента надёжно защищены.

Как писал NEWS.ru, после введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали. Как рассказал председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов, он знает о проблемах с приписками, с этим активно борются. По его словам, через пару лет ситуация изменится, полностью войдут в практику личные кабинеты и приписывать «левые» медицинские услуги станет невозможным. Такие записи являются нарушением, за которое нужно наказывать. Пациенты, которые обнаружили в своей истории приписки, должны жаловаться в страховую компанию, Росздравнадзор и прокуратуру, отметил Морозов.