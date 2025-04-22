Запашный назвал причину нападения тигра на сотрудника зоопарка в Мариуполе Запашный: глупость сотрудника зоопарка в Мариуполе могла спровоцировать тигра

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аскольд Запашный

Тигра, который напал на сотрудника зоопарка в Мариуполе, могла спровоцировать человеческая глупость, заявил NEWS.ru художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный. По словам дрессировщика, работник мог пренебречь техникой безопасности, решив, что может справиться с животным.

Первая причина — это примитивная халатность, которая просто связана с человеческим фактором, когда человек не считает нужным вообще соблюдать правила техники безопасности. Второй момент — это глупость, когда человек в моменте вдруг начинает верить, что он такой же дрессировщик, как Запашный или какой-то человек в интернете, который ласкается с крупными кошачьими или любыми другими хищниками, и вдруг складывается ложное впечатление, что это животное доброе. И поэтому человек сознательно заходит в вольер и вдруг осознает, что уже поздно и некуда бежать, — сказал Запашный.

Он подчеркнул, что система по изоляции животных в период уборки вольера достаточно примитивная. По словам дрессировщика, животное перегоняется из одного помещения в другое, которое закрывается на замки.

И третий момент — усталость. Очень часто бывает несоблюдение правил техники безопасности из-за рутинных, циклично повторяющихся действий. У уборщиков в зоопарке работа достаточно тяжелая. То есть люди проводят большой объем работы, но при этом это такой труд неблагодарный, никто его не оценивает. И поэтому человек со временем немножко притупляет чувство ответственности и чувство безопасности, — добавил Запашный.

О нападении тигра на сотрудника зоопарка в Мариуполе ранее сообщили в управлении СК России по ДНР. Трагедия произошла днем 22 апреля. От полученных травм работник зоопарка скончался. Организована процессуальная проверка по факту причинения смерти по неосторожности.