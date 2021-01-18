Замёрзших лебедей приютила жительница Псковской области

https://static.news.ru/photo/c5f55f66-59a1-11eb-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: D. u. M. Sheldon/blickwinkel/Global Look Press

Взрослый лебедь и три птенца замерзали в районе очистных сооружений у деревни Дворец в Псковской области. Их приютила жительница города Остров.

Семейство замёрзших лебедей обнаружили местные жители. Самца и трёх птенцов уже выловили и отправили на передержку в Остров, — цитирует сообщение «Москва 24».

Сейчас лебеди находятся в закрытом теплом помещении. По словам псковской администрации, они чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга начали замечать на улицах лисиц. Животные приходят в город в поисках пищи из-за сильных морозов.

Администрация губернатора города Александра Беглова заверяет, что лисицы не представляют опасности для горожан, так как голод свидетельствует об отсутствии бешенства.

Специалисты каждый год размещают в местах обитания лисиц прикормку с вакциной от бешенства. В администрации заверили, что за последние годы в городе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, писал NEWS.ru.