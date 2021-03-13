Зампреда правительства Ставрополья отправили под арест по делу о взятках

https://static.news.ru/photo/2b07f174-84c3-11eb-ab02-96000091f725_660.jpg Александр Золотарёв Фото: stavropol.sledcom.ru

Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде ареста заместителю председателя краевого правительства Александру Золотарёву, подозреваемому в получении взяток.

Согласно постановлению суда, чиновник проведёт под стражей два месяца, до 12 мая, сообщает ТАСС.

В отношении Золотарёва возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он, вступив в сговор Алексеем Когарлыцким, который замещал должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополья, за несколько лет набрал взяток на общую сумму свыше 63 млн рублей. Незаконные вознаграждения они получили за обещание покровительства при реализации госконтрактов по строительству зданий для детской больницы, кардиологического и онкологического диспансеров.

Когарлыцкий в настоящее время также находится под следствием. В отношении него возбуждено семь уголовных дел.

Как писал NEWS.ru, Золотарёв был задержан сотрудниками полиции 12 марта в аэропорту Ставрополя. В краевом управлении СКР пояснили, что чиновник пытался скрыться от следствия.