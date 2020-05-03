Задымление в колонии в Челябинской области ликвидировали

https://static.news.ru/photo/bd0948b8-8d1e-11ea-a2fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Челябинск плюс/vk.com

Задымление, произошедшее 3 мая в колонии №6 Копейска в Челябинской области, ликвидировали. В результате спасательной операции пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по региону.

Площадь помещения, где произошло задымление, составила 20 квадратных метров. В настоящее время задымление локализовано и ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, — передаёт РИА Новости слова собеседницы.

Она также отметила, что из-за задымления в колонии были эвакуированы 69 сотрудников и заключённых.

Как ранее писал NEWS.ru, в Челябинской области начался пожар в исправительной колонии. Инцидент произошёл в Копейске.