Задержание планировавших теракты диверсантов ВСУ попало на видео

ФСБ распространила кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших теракты на объектах транспорта. На опубликованном РИА Новости видео задержанные, являющиеся сотрудниками Службы специальных операций Украины, дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в прошлом году и подготовке к другим преступлениям. Все они стали фигурантами уголовных дел.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Брянской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, обученной западными спецслужбами. В результате спецоперации трое диверсантов были ликвидированы, еще трое задержаны.

До этого жительницу Крыма Алину Грек приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к теракту. Фигурантка планировала за деньги уничтожить железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе республики по заданию сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины.