«Машут морковкой»: политолог о готовности Брюсселя принять Украину в ЕС

Заявления Брюсселя о готовности принять Украину в Европейский союз являются формой троллинга в адрес России и не имеют под собой реальной почвы, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, европейские политики, понимая невозможность интеграции Украины, тем не менее продолжают использовать этот вопрос в риторике, чтобы манипулировать настроениями в Киеве.

Когда говорят, прежде всего в странах Европейского союза, о том, что они готовы взять Украину в ЕС, то я полагаю, что это не из серии какой-то реальности, а больше, наверное, из позиции троллинга Российской Федерации. А во-вторых, это как морковка, которой все время машут перед киевским режимом, его руководством и в целом перед всем украинским сообществом, — пояснил Перенджиев.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз обозначить 2030 год как дату принятия Украины в ЕС. Он также предложил включить Киев в переговоры в ходе видеоконференции лидеров стран «коалиции желающих».