Взятые в заложники дети временно будут находиться в детдоме Петербурга

https://static.news.ru/photo/609acd5c-2f2d-11eb-8428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Шесть детей, которых пьяный мужчина удерживал в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, будут временно находиться в соцучреждении города, пока их мать готовится к переезду в Архангельск.

Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки, где дала устное согласие на временное размещение детей в социальном учреждении, пока она занимается переездом в Архангельск, где имеет необходимую для проживания детей площадь — трёхкомнатную квартиру, — цитирует РИА Новости сообщение аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга Анны Митяниной.

В настоящее время четверо детей находятся в соматическом отделении 22-й городской больницы, а девятилетний и 15-летний мальчики госпитализированы в городскую больницу имени Филатова. У одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, повреждение носа и ссадины. Врачи обнаружили у пострадавших истощение и проблемы с желудком.

24 ноября пьяный мужчина, вооружённый топором, заперся в квартире с шестью детьми. Перед этим он выгнал из дома жену. Дебошир грозился убить заложников. Переговоры с ним велись целый день, только к вечеру после уговоров прокурора мужчина сдался. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном лишении свободы. Выяснилось, что злоумышленник родился в Архангельской области, по предварительным данным, он является биологическим отцом двоих детей.

Как писал NEWS.ru, по данным источника в экстренных службах, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.