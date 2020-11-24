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Источник: захвативший детей в Петербурге стоит на учёте в психдиспансере

14:58, 24 ноября 2020 23
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Захвативший шестерых детей в квартире в петербургском районе Колпино состоит на учёте в психоневрологическом диспансере (ПНД), сообщил инсайдер в экстренных службах.

Мужчина состоит на учёте в ПНД, — сказал собеседник ТАСС.

СМИ также сообщают, что захватчик является отцом детей и готов обменять их на жену. По некоторым данным, именно она обратилась к полицейским.

Ранее стало известно, что в одной из квартир в Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестный забаррикадировался в квартире, где вместе с ним находятся шестеро детей. Он угрожает убить их. Мужчина при этом находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал NEWS.ru, житель Колпинского района вооружён топором, угрожает детям. На месте ждут психолога, чтобы вести с ним переговоры.

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