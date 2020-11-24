Угрожающий детям мужчина в петербургской квартире вооружён топором

https://static.news.ru/photo/574f383a-2e49-11eb-b3b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Неизвестный мужчина, удерживающий в одной из квартир в Санкт-Петербурге шестерых детей и угрожающий расправой над ними, вооружён топором.

Он вооружён топором, угрожает детям. На месте ждут психолога, чтобы вести с ним переговоры, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В одной из квартир в Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестный забаррикадировался в квартире, где вместе с ним находятся шестеро детей. Он угрожает убить их.

По словам источников ТАСС, в квартире заперты шесть детей, а мужчина, который их удерживает, сильно пьян. Поводом к взятию несовершеннолетних в заложники могла стать ссора на бытовой почве.

Алкоголь часто становится причиной инцидентов, при которых страдают дети, писал NEWS.ru. 24 ноября стало известно, что жительница Ямала получила тюремный срок за то, что, будучи пьяной, выбросила свою 11-месячную внучку в окно. Девочка получила незначительные травмы, падение смягчил сугроб под окном. В то же время маленький ребёнок оказался на улице при восьми градусах мороза за окном без верхней одежды. Теперь его бабушка отправится в колонию общего режима на 8,5 года.