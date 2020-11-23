На Ямале женщина выбросила годовалую внучку из окна

https://static.news.ru/photo/b8cd3dec-2e20-11eb-95bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Ямала получила тюремный срок за то, что в состоянии алкогольного опьянения выбросила свою внучку, которой ещё не было года, в окно.

Девочка получила незначительные травмы — кровоподтёк на ноге. Падение смягчил сугроб под окном. В то же время 11-месячный ребёнок оказался на улице при 8 градусах мороза за окном без верхней одежды, пишет «Вести Ямал».

Своевременная помощь со стороны матери позволила сохранить девочке жизнь, отмечается в сообщении.

Обвиняемая призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и абсолютно не помнит того, что произошло. На суде присяжные признали её виновной, судья приговорил женщину к 8,5 года колонии общего режима.

Ранее NEWS.ru писал, что в Саратовской области суд отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика. Подозреваемый признал свою вину.