Арестован обезглавивший ребёнка в Саратовской области

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Суд в Саратовской области арестовал до 20 января 2021 года местного жителя, который подозревается в убийстве шестилетнего пасынка своего друга. Подозреваемый признал свою вину.

Следователем СК на основе собранных по делу доказательств 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Вину в содеянном он признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего в ходе проверки показаний на месте, — цитирует РИА Новости областное управление СК РФ.

По данным следствия, друг обвиняемого попросил присмотреть за своим пасынком, а сам отлучился из дома. Мать ребёнка находилась в роддоме, где должна была родить седьмого ребёнка. Когда мужчина вернулся домой, то обнаружил труп мальчика с ножевыми ранениями в области спины и шеи. По некоторым данным, подозреваемый обезглавил ребёнка. Следователи считают, что злоумышленник находился под воздействием алкоголя. Убийство произошло в городе Энгельс Саратовской области в частном доме на улице Рабочих Маёвок.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области Татьяны Загородней, соседи ничего плохого о многодетной семье не говорят. Тем не менее, ранее мать лишили родительских прав в отношении нескольких детей. С матерью и её гражданским мужем проживал только погибший шестилетний ребёнок, а остальные дети находились у других родственников. Об этом писал NEWS.ru.