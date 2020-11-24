В Петербурге мужчина заперся в квартире с детьми и угрожает их убить

https://static.news.ru/photo/6fefabb4-2e43-11eb-a40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Колпинском районе Санкт-Петербурга вооружённый местный житель закрылся в квартире вместе с детьми и угрожает им убийством. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, мужчина забаррикадировался в квартире с детьми и угрожает им, — рассказал собеседник ТАСС.

По словам инсайдера, в квартире заперты шесть детей, а мужчина, который их удерживает, сильно пьян. Поводом к взятию несовершеннолетних в заложники могла стать ссора на бытовой почве.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Часто причиной инцидентов, при которых страдают дети, становится алкоголь. Так, 24 ноября жительница Ямала получила тюремный срок за то, что, будучи пьяной, выбросила свою внучку, которой ещё не было года, в окно. Девочка получила незначительные травмы — кровоподтёк на ноге. Падение смягчил сугроб под окном. В то же время 11-месячный ребёнок оказался на улице при восьми градусах мороза за окном без верхней одежды. Теперь его бабушка отправится в колонию общего режима на 8,5 года.

Суд в Саратовской области арестовал до 20 января 2021 года местного жителя, который подозревается в убийстве шестилетнего пасынка своего друга. Подозреваемый признал свою вину. По данным следствия, друг обвиняемого попросил присмотреть за своим пасынком, а сам отлучился из дома. Мать ребёнка находилась в роддоме, где должна была родить седьмого ребёнка. Следователи считают, что в момент совершения жестокого преступления мужчина был под воздействием алкоголя, сообщал NEWS.ru.