В прокуратуре рассказали, кто смог уговорить отпустить детей в Петербурге

https://static.news.ru/photo/b2b4b876-2e62-11eb-b64d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга рассказали журналистам, кому удалось уговорить мужчину, державшего детей в заложниках, отпустить ребят. Оказалось, что этим человеком был прокурор одного из районов города на Неве.

Ранее стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга вооружённый местный житель закрылся в квартире вместе с детьми и угрожает им убийством. Поводом к взятию несовершеннолетних в заложники могла стать ссора на бытовой почве. В итоге взявший детей в заложники россиянин сам сдался правоохранительным органам. Все ребята живы, двоим потребовалась помощь медиков, чтобы покинуть квартиру.

Переговоры с мужчиной, взявшем детей в заложника, вёл прокурор Колпинского района Игорь Ивкин, — цитирует ТАСС сообщение от пресс-службы надзорного органа.

Ранее NEWS.ru передавал, что причиной конфликтов, в результате которых страдают детит, часто становится употребление спиртных напитков. Так, 24 ноября стало известно, что жительница Ямала получила тюремный срок за то, что, будучи пьяной, выбросила свою 11-месячную внучку в окно. Девочка получила незначительные травмы, падение смягчил сугроб под окном.