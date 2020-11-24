Захвативший в заложники шестерых детей в Санкт-Петербурге сдался полиции

https://static.news.ru/photo/fae47140-2e5d-11eb-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, удерживавший шестерых детей в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сдался правоохранителям. Об этом рассказали журналистам в экстренных службах города.

Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался, — приводит ТАСС слова источника.

Он добавил, что всех детей уже вывели из квартиры, где они удерживались. Все дети живы, двоих вынесли на руках медики.

Ранее стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга вооружённый местный житель закрылся в квартире вместе с детьми и угрожает им убийством. Поводом к взятию несовершеннолетних в заложники могла стать ссора на бытовой почве.

Алкоголь часто становится причиной инцидентов, при которых страдают дети, писал NEWS.ru. 24 ноября стало известно, что жительница Ямала получила тюремный срок за то, что, будучи пьяной, выбросила свою 11-месячную внучку в окно. Девочка получила незначительные травмы, падение смягчил сугроб под окном. В то же время маленький ребёнок оказался на улице при восьми градусах мороза за окном без верхней одежды. Теперь его бабушка отправится в колонию общего режима на 8,5 года.