Захватившему детей в заложники жителю Петербурга предъявили обвинения

https://static.news.ru/photo/705ad09c-2f0b-11eb-ad7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Санкт-Петербурга, который под воздействием смешанных с алкоголем антидепрессантов захватил шестерых детей в заложники, предъявили обвинения. Об этом журналистам сообщили представители городского ГСУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестный забаррикадировался в квартире. С ним вместе находились шестеро детей. При этом мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал убить их. В процессе он вёл себя неадекватно. Одного из детей он вывешивал из окна и тряс. Очевидцы просили прекратить издевательства, в ответ на это в их адрес звучала лишь нецензурная брань. Отряд петербургского спецназа готовился брать квартиру неадекватного горожанина штурмом. Однако позже он самостоятельно сдался полиции. Переговоры с мужчиной вёл прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Именно он уговорил мужчину отпустить детей, некоторым из которых потребовалась помощь врачей.

На следующий день захватчику предъявили обвинения. Его обвиняют в незаконном лишении свободы (п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Судебно-психиатрическая экспертиза установит вменяемость петербуржца. Также сейчас выбирают меру пресечения. Расследование дела продолжается, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, захвативший шестерых детей в Петербурге мог пойти на такой шаг из-за измены жены. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Источник утверждает, что мужчина заметил супругу в компании незнакомца у какой-то гостиницы. При этом женщина заявила, что её якобы изнасиловали.