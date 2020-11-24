В Петербурге мужчина взял детей в заложники из-за жены

https://static.news.ru/photo/d890145a-2e62-11eb-bea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Захвативший шестерых детей Петербурге мог пойти на такой шаг из-за измены жены. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестный забаррикадировался в квартире. С ним вместе находились шестеро детей. При этом мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал убить их. Позже он сдался полиции.

Источник утверждает, что мужчина заметил супругу в компании незнакомца у какой-то гостиницы. При этом женщина заявила, что её якобы изнасиловали, сообщает Life.ru

Муж посоветовал женщине написать заявление в полицию, но, по данным источника, оно к правоохранителям так и не поступило. Тогда после очередного скандала Денис выгнал жену из дома и взял детей в заложники.

Как писал NEWS.ru, после того, как мужчина сдался, всех детей уже вывели из квартиры, где они удерживались. Они живы, двоих вынесли на руках медики.