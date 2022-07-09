Взрыв произошел на железнодорожных путях в Брянской области Глава Брянской области Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На железнодорожных путях в Брянской области сдетонировало взрывное устройство, заявил губернатор региона Александр Богомаз. В своем Telegram-канале он отметил, что взрыв произошел в Унечском районе перед грузовым составом. Из-за этого в кабине машиниста выбило стекла.

Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Пострадавших нет, — отметил Богомаз.

По словам главы Брянской области, взрывная волна не повредила железнодорожные пути. Богомаз уточнил, что на месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в СМИ появились сообщения, что на территорию Брянской области зашла группа украинских диверсантов. Вторжение разведчиков произошло в районе населенного пункта Подывотье под Брянском. После входа разведчиков на территорию РФ произошло боевое столкновение. Место дислокации диверсантов ВСУ обстреляли из гранатометов и гаубиц.