Газ взорвался в жилом доме в Ярославле

Фото: 76.mchs.gov.ru

В Ярославле взорвался газ в жилом доме. У здания обрушилась кровля и перекрытия чердака, есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Из дома эвакуированы 44 человека, включая троих детей.

В 06.15 05.12.2022 в ОДС поступила информация о взрыве газа в городе Ярославле, улица Кузнецова, дом 5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие, — говорится в тексте.

В МЧС добавили, что в ликвидации последствий произошедшего задействованы 41 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По сведениям ТАСС, взрыв произошел на последнем этаже трехэтажного дома 1960 года постройки. Пострадал один человек. По словам мэра города Артема Молчанова, людей под завалами после взрыва нет.

Накануне в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Согласно последним данным, погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семеро, включая четверых детей, числятся пропавшими без вести. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС на муниципальном уровне.