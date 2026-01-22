Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:19

Выбросившего дочь с четвертого этажа уфимца признали невменяемым

Экспертиза признала невменяемым жителя Уфы, сбросившего дочь с четвертого этажа

Фото: СК РФ
В результате судебно-психиатрической экспертизы 34-летнего жителя Уфы, сбросившего трехлетнюю дочь с четвертого этажа, признали невменяемым, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по Республике Башкортостан. Специалисты порекомендовали поместить мужчину в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и как в период совершения деяния, так и сейчас не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, — подчеркнули в СК.

Трагедия с девочкой произошла 9 октября 2025 года. По версии следствия, подозреваемый мог избить дочь, а затем выбросить ее с балкона. По информации правоохранителей, несмотря на черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения, медикам удалось спасти девочку.

Уфа
дети
экспертизы
невменяемость
