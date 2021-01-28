Введение «ковидных паспортов» отложили в Башкирии

https://static.news.ru/photo/9adf5bf0-6177-11eb-bb1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Башкирии временно отложило введение «ковидных паспортов» до вакцинации определённого количества населения республики.

Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения, — рассказали РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее он объявил, что владельцам таких документов будут предоставляться скидки на отдых в санаториях, при приобретении билетов в фитнес-центры, бассейны, театры. Кроме того, на них не будут распространяться многие ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, в Общественной палате России назвали недопустимым ставить права и свободы россиян в зависимость от «особой справки». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких коронавирусных паспортов власти вводить не планируют. Она также подчеркнула, что вакцинация от коронавируса — дело добровольное.