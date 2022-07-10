Вулкан Эбеко дважды выбросил пепел на высоту 3,5 км

Фото: unsplash.com

Вулкан Эбеко, который находится на курильском острове Парамушир, дважды выбросил пепел на высоту 3,5 километра, пишет ТАСС со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Сахалинской области. Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен в семи километрах от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.

Кадры выброса пепла из вулкана попали на видео. Он извергается с 2016 года.

В Северо-Курильске не было замечено пеплопада, не отмечался запах сероводорода. Угрозы для жизни местного населения нет.

В начале июля Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 километра. Спустя два часа произошел еще один выброс — на высоту два километра. Угрозу цунами для жителей Курильских островов не объявляли.