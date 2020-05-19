Второй пациент выздоровел в Петербурге после переливания плазмы

https://static.news.ru/photo/dc3e3de6-9a17-11ea-836d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лечение с помощью переливания плазмы донора, переболевшего коронавирусом, помогло второму пациенту в Санкт-Петербурге. Завотделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин уже на второй день после процедуры почувствовал себя лучше, а через два дня врачи перестали беспокоиться за его здоровье.

Врач, у которого до переливания отмечалась тяжёлая форма заболевания, уже выписан из больницы, сообщают «Невские новости». Издание отмечает, что в городской больнице № 40 в настоящий момент находится ещё один пациент, которому перелили плазму. Во время процедуры он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переливание плазмы крови доноров, выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией, здоровым людям бесполезно. Об этом сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко. По её словам, в подобной процедуре нет смысла, так как антитела работают на вирус. Это работает только у заболевших пациентов, заявила главврач.