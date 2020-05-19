Второй пациент выздоровел в Петербурге после переливания плазмы

Лечение с помощью переливания плазмы донора, переболевшего коронавирусом, помогло второму пациенту в Санкт-Петербурге. Завотделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин уже на второй день после процедуры почувствовал себя лучше, а через два дня врачи перестали беспокоиться за его здоровье.
Врач, у которого до переливания отмечалась тяжёлая форма заболевания, уже выписан из больницы,
Ранее NEWS.ru сообщал, что переливание плазмы крови доноров, выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией, здоровым людям бесполезно. Об этом сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко. По её словам, в подобной процедуре нет смысла, так как антитела работают на вирус. Это работает только у заболевших пациентов, заявила главврач.
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