ВСУ совершили масштабную попытку прорыва в Запорожье Рогов сообщил о масштабной попытке прорыва ВСУ в Запорожье

Фото: МО Украины

Рано утром возобновились активные бои в районе Времевского выступа, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале. По его словам, украинская армия предприняла более масштабную и организованную попытку прорыва, задействовав большое количество военных и техники. Он уточнил, что ситуация в регионе тревожная, но контролируемая.

Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера, — написал Рогов.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать Запорожский фронт. По его словам, основные бои развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времевка. По его словам, в штурме приняли участие как минимум две мотопехотные роты и более 150 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1.

Позже стало известно, что бой в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжался более восьми часов. Украинские войска, понеся потери в живой силе и бронетехнике, отступили, сказал Рогов.