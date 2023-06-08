ВСУ снова ударили по Новой Таволжанке: фото разрушений после обстрелов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Местные жители рассказывают репортеру NEWS.ru о результатах обстрела со строны ВСУ

Приграничный посёлок Новая Таволжанка уже несколько дней подвергается атакам ВСУ.

По словам Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 7 июня было зафиксировано 40 прилетов. В результате обстрела повреждения получили два многоквартирных дома и восемь частных домовладений — выбиты окна, повреждены фасады и кровля.

Как сообщал побывавший в посёлке спецкор NEWS.ru, почти все жители покинули свои дома еще несколько дней назад, как только возникли слухи о проникновении украинских диверсантов. Тогда атаку ДРГ на Новую Таволжанку удалось отбить. Однако обстрелы приграничной территории со стороны ВСУ продолжаются.

Кадры последствий обстрелов Новой Таволжанки — в галерее NEWS.ru.