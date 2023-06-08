Местные жители рассказывают репортеру NEWS.ru о результатах обстрела со строны ВСУ
Приграничный посёлок Новая Таволжанка уже несколько дней подвергается атакам ВСУ.
По словам Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 7 июня было зафиксировано 40 прилетов. В результате обстрела повреждения получили два многоквартирных дома и восемь частных домовладений — выбиты окна, повреждены фасады и кровля.
Как сообщал побывавший в посёлке спецкор NEWS.ru, почти все жители покинули свои дома еще несколько дней назад, как только возникли слухи о проникновении украинских диверсантов. Тогда атаку ДРГ на Новую Таволжанку удалось отбить. Однако обстрелы приграничной территории со стороны ВСУ продолжаются.
Кадры последствий обстрелов Новой Таволжанки — в галерее NEWS.ru.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Обстрел со стороны ВСУ села Новая Таволжанка
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Обстрел со стороны ВСУ села Новая Таволжанка
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Обстрел со стороны ВСУ села Новая Таволжанка
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Обстрел со стороны ВСУ села Новая Таволжанка
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Обстрел со стороны ВСУ села Новая Таволжанка
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Обстрел со стороны ВСУ села Новая Таволжанка
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Обстрел со стороны ВСУ села Новая Таволжанка
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Обстрел со стороны ВСУ села Новая Таволжанка
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Репортер российского СМИ во время обстрела со стороны ВСУ
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Репортер российского СМИ во время обстрела со стороны ВСУ