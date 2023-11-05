ВСУ разбомбили мебельный магазин под Херсоном Сальдо: ВСУ обстреляли мебельный магазин в Скадовске

Фото: t.me/SALDO_VGA

В городе Скадовске Херсонской области ВСУ разбомбили здание мебельного магазина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Обстрел произошел ночью.

Минувшей ночью боевики киевского режима обстреляли Скадовск: одна американская ракета попала в мебельный магазин. Среди людей никто не пострадал. Здание сильно разрушено, нанесен большой материальный ущерб, — написал Сальдо.

Экстренные службы региона сообщают, что за 4 ноября ВСУ выпустили 65 снарядов из ствольной артиллерии по ряду населенных пунктов. Под обстрел попали Великая Лепетиха, Крынки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Алешки, Раденск.

Украинские войска 3 ноября нанесли ракетный удар по зданию пенсионного фонда в Херсонской области. Здание в Чаплинке было практически полностью разрушено. Сенатор от Херсонской области Константин Басюк сообщил о семи погибших и семи раненых в результате ракетного удара. В тот же день помимо удара по Чаплинке ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Дворцу культуры имени Владимира Жоги в городе Волновахе в ДНР.

В ночь на 4 ноября произошло несколько взрывов на окраинах подконтрольного Киеву Херсона. При этом воздушная тревога в районах Херсонской области не объявлялась.