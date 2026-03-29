29 марта 2026 в 08:12

ВСУ провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс

Канал Северский Донец — Донбасс Канал Северский Донец — Донбасс Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
ВСУ провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс и прилегающих к нему территорий в рамках подготовки к обороне, сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах. Противник планомерно укрепляет рубежи у этого стратегически важного водного объекта. Расстояние от передовых позиций российских подразделений до питающего регион канала существенно сократилось и не превышает нескольких километров.

Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец — Донбасс,подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что в Харьковской области действуют преступные сообщества из числа дезертиров украинской армии, которые совершают разбойные нападения на местных жителей и активно торгуют в соцсетях похищенной амуницией, оружием и беспилотниками.

Также выяснилось, что командование ВСУ в Харьковской области бросает в бой солдат противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. При этом они сразу же дезертируют с занимаемых позиций в лесных массивах около Избицкого.

