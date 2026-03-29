Что известно об украинских политиках, способных наладить отношения с РФ Сальдо: на Украине есть политики, способные наладить отношения с Россией

Киев нуждается в смене политического курса для улучшения отношений с Москвой, но нынешнее правительство страны не идет на это серьезное политическое решение, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, способные это сделать украинские политики есть. Однако их вряд ли допустят до власти, уточнил губернатор.

Что касается фигуры, способной реально улучшить ситуацию, — такие люди есть всегда. Но вопрос в том, допустят ли их до власти. Потому что для нормализации отношений с Россией нужна не просто новая фамилия, а смена курса, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.