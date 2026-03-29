29 марта 2026 в 08:07

Что известно об украинских политиках, способных наладить отношения с РФ

Сальдо: на Украине есть политики, способные наладить отношения с Россией

Владимир Сальдо
Киев нуждается в смене политического курса для улучшения отношений с Москвой, но нынешнее правительство страны не идет на это серьезное политическое решение, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, способные это сделать украинские политики есть. Однако их вряд ли допустят до власти, уточнил губернатор.

Что касается фигуры, способной реально улучшить ситуацию, — такие люди есть всегда. Но вопрос в том, допустят ли их до власти. Потому что для нормализации отношений с Россией нужна не просто новая фамилия, а смена курса, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.

Киев готовится к мобилизации женщин
Путин признался, что делал пометки при общении с Говорухиным
Пулково временно «заблокировали»
Мадуро впервые обратился к сторонникам из тюрьмы
Диетолог назвала неочевидную опасность употребления готовых блюд
Стало известно, как командование ВСУ скрывает потери под Сумами
Украинцы обращаются к российским спецслужбам ради одной вещи
«Комиксы Marvel не учат дипломатии»: Дмитриев о Каллас после ее слов об РФ
ВСУ провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс
Звезда «Папиных дочек» задолжал приставам более 1,5 млн рублей
Что известно об украинских политиках, способных наладить отношения с РФ
Удар по Одессе и банды дезертиров ВСУ: новости СВО к утру 29 марта
Россиянам рассказали, сколько денег безопасно хранить на карте
Адвокат раскрыла, когда и за что могут снести загородный дом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 марта: инфографика
Силы ПВО сбили за ночь 203 беспилотника над 20 российскими регионами
Полковник предупредил Киев о развязке любого сценария в отношении Украины
Россиянам рассказали, чем может обернуться установка забора на даче
В трех российских регионах ожидают атаку БПЛА
Что известно об атаке ВСУ на Ленобласть 29 марта
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

