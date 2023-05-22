ВСУ обстреляли село в Брянской области Глава Брянской области Богомаз: ВСУ произвели минометный обстрел села Хоромное

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли из минометов село Хоромное в Брянской области, заявил в Telegram глава региона Александр Богомаз. По его сведениям, никто не пострадал.

ВСУ произвели минометный обстрел села Хоромное Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал губернатор.

21 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что электроподстанция в деревне Рудня-Цата Брянской области подверглась атаке украинского беспилотника. По сведениям канала, разрушений и пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации SHOT, дрон сбросил на территорию подстанции один боеприпас. На месте были найдены его фрагменты, а также воронка, диаметром 10 см. В настоящее время место происшествия осматривается специалистами.

14 мая Богомаз сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародуб. Отмечается, что никто не пострадал. Также отмечается, что крыша здания была повреждена в результате сброса боеприпаса.