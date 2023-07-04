Четверо волонтеров пострадали при обстреле медсклада в Запорожской области RT: ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке Запорожской области

Фото: t.me/vrogov

Четверо волонтеров пострадали при обстреле медицинского склада в поселке Акимовка Запорожской области со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на оперативные службы. Населенный пункт находится примерно в 25 километрах от Мелитополя.

По данным RT, двое из четырех раненых находятся в тяжелом состоянии. На опубликованных фото с последствиями обстрела, на них видно дым и разрушенное строение.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил в Telegram-канале, что медицинский склад в Акимовке был обстрелян ВСУ около 10:00.

3 июля ВСУ обстреляли поликлинику в селе Новомихайловское Черниговского района Запорожской области. По данным ТАСС, в результате атаки была повреждена кровля медучреждения, жертв и пострадавших нет.

Минобороны РФ 3 июля сообщало об уничтожении группы украинских диверсантов в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области. По данным ведомства, за предыдущие сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 190 военных и 19 единиц техники, в том числе два танка.