ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

ВСУ обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области из HIMARS. По сообщению представителя экстренных служб, всего было выпущено шесть ракет: пять из них сбили системы противовоздушной обороны (ПВО), одна попала в шлюз энергетического объекта, передает ТАСС. Обстрел произошел в 10:00. Информация о пострадавших уточняется.

ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10:00 был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения, — сказано в сообщении.

В октябре стало известно, что украинские военные выпустили 19 снарядов HIMARS и «Ольха» по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области. Три ракеты попали по Каховской электростанции.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска испробовали все имеющиеся виды ракет при обстреле Каховской электростанции. Он уточнил, что речь идет как о западном оружии, так и о снарядах, сохранившихся со времен Советского Союза. По его словам, обстрелы продолжаются до сих пор. Он добавил, что всего со стороны Украины в день отправляется около 120 снарядов, большинство из которых успешно перехватывают российские средства ПВО. При этом сама ГЭС продолжает работать.