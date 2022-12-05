ВСУ обстреляли два села в Курской области Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстрелах ВСУ сел Теткино и Гуево

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Два населенных пункта Курской области подверглись обстрелам ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, в общей сложности украинские войска выпустили более трех десятков снарядов по селам Теткино и Гуево.

Под огонь противника попал поселок Теткино, здесь насчитан 21 прилет. <...> Еще один удар пришелся на Суджанский поселок Гуево. Там предварительно зафиксировано 13 прилетов, — написал губернатор.

Он добавил, что жители обоих населенных пунктов не пострадали. В Теткино получили повреждения около 20 частных домов, практически во всем поселке нарушено электроснабжение, зафиксировано попадание в газовую линию. В Гуево также нарушено электроснабжение. Старовойт заверил, что ремонтные бригады устранят последствия обстрелов в самые короткие сроки.

Поселок Гуево подвергался обстрелу ВСУ накануне, там было зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов. Кроме того, 1 декабря губернатор сообщил, что атака дрона ВСУ оставила на некоторое время без света поселок Теткино и село Попово-Лежачи, в тот же день была нарушена работа подстанции.

4 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Тишанка после обстрела со стороны ВСУ разрушено нежилое здание. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, однако повреждены линии газоснабжения и электроснабжения.