ВСУ обстреляли Брянскую область из HIMARS Mash: ВСУ выпустили 10 ракет из HIMARS по Брянской области

Фото: US Army/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО HIMARS. По информации канала, всего было выпущено 10 снарядов, повреждения получили два-три дома в селе Зерново Суземского района, никто из жителей не пострадал.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором говорится, что российские системы противовоздушной обороны отразили украинские снаряды. В том числе был сбит беспилотник. Он добавил, что жертв среди населения и разрушений нет.

Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — написал Богомаз.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 февраля украинские БПЛА атаковали Стародубский округ Брянской области. Атака была успешно отражена российской системой ПВО, обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом. По словам Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал. Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб.