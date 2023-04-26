ВСУ испортили окна и заборы жителям Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное под Белгородом

Украинские военные обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки были выбиты окна, а также повреждены фасады и заборы у двух домовладений. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела, — написал Гладков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ обстреляли минометным огнем экскаватор в Белгородской области, рядом с техникой разорвались сразу восемь мин калибра 120 мм. По данным канала, водителя госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Mash пишет, что, по предварительным данным, обстрел мог вестись из окрестностей приграничного села Порозок Сумской области. Минобороны России и местные власти данную информацию не комментировали.

Накануне Гладков рассказал, что регион дважды в течение дня подвергся обстрелам со стороны Украины. Сначала под огнем ВСУ оказался поселок Ленинский, затем — село Черемошное. В обоих случаях население не пострадало. В результате повреждения линий электропередачи без света остались пять населенных пунктов региона.