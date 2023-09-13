ВСУ атаковали Севастополь 10 ракетами: фотографии последствий

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС

Последствия обстрела Севастополя

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым, в результате ракетного удара произошел пожар на судоремонтном заводе в Севастополе. Местные жители сообщали о взрывах и дыме в районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота. После этого в Сети появились кадры пожара.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, нападение произошло около 03:00, сработала система противовоздушной обороны, в районе Килен-балки начался «пожар не на гражданском объекте». Чиновник добавил, что «по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки».

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя надводными беспилотниками — по отряду кораблей Черноморского флота.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем „Василий Быков“ уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — добавили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, всего пострадали 26 человек. Также источник канала рассказал, что в ходе атаки были повреждены большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону». Михаил Развожаев ранее сообщал, что, по предварительной информации, ранения получили 24 человека.

Последствия украинского удара по Севастополю — в подборке фотографий NEWS.ru.