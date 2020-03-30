https://static.news.ru/photo/68388b64-724d-11ea-8e21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Всех граждан, проживающих на территории Мурманской области, с 30 марта переведут на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19. Режим «сидим дома» будет действовать с 12:00. Об этом решении регионального правительства сообщили сотрудники оперативного штаба области по ситуации с коронавирусом.

Ранее на территории области в рамках борьбы с распространением инфекции закрыли на въезд и выезд Кировск и Апатиты. С 30 марта власти также закроют на карантин ещё несколько населённых пунктов в регионе: Ковдор, Мончегорск, Териберку и Ура-Губу.

Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья, — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.

По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.

В России 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерли. Из них на Москву приходится 1014 случаев, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.