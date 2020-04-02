Все регионы Дальнего Востока ввели режимы самоизоляции

https://static.news.ru/photo/f94ab406-74be-11ea-9ae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Губернаторы всех регионов Дальневосточного федерального округа из-за пандемии коронавируса приняли решение о введении в той или иной степени обязательной домашней самоизоляции для жителей по примеру Москвы и Московской области. Последними соответствующее постановление приняли власти Чукотки.

Гражданам не следует покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев. К ним относятся: обращение за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы, — цитирует ТАСС сообщение правительства Чукотского автономного округа.

Как писал NEWS.ru, нарушителей режима самоизоляции в Москве будут штрафовать на 4000–5000 рублей. Такое решение приняла Мосгордума 1 апреля. Отмечается, что если граждане столицы не будут соблюдать введённый режим самоизоляции в Москве, их будут штрафовать на сумму 4000 рублей. Если они воспользовались при этом личным транспортом, то штраф составит 5000 рублей.

По данным на 2 апреля, в России выявлено 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.