ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт украинских войск на Запорожском направлении

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира расчета. По его словам, была «поставлена задача по уничтожению опорных пунктов» и даны их цели.

Нам поставлена задача по уничтожению опорных пунктов. Поступили цели. Расчеты все выполняли скоординировано и точно. Выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены, — сказал командир.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска в ДНР в районе населенного пункта Северск уничтожили РСЗО «Ураган» и три установки РСЗО «Град», принадлежавшие ВСУ. По его словам, также ВС РФ в Запорожской области поразили шесть пусковых установок американских РСЗО MLRS и немецких MARS II.

До этого Конашенков заявил, что ВКС России в районе населенного пункта Боровское Харьковской области ликвидировали более 90 польских наемников. По его словам, также российские военные уничтожили пять американских пусковых установок РСЗО MLRS, одну немецкую MARS-II в Запорожской области и две установки РСЗО HIMARS в ДНР.